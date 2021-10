Raccolta differenziata, primo novembre: variazioni al servizio di Alea Ambiente

Lunedì 1 novembre, in quanto giorno festivo, non saranno effettuati alcuni dei servizi ordinari di raccolta porta a porta dei rifiuti. Sabato vengono anticipate la raccolta della carta e dell'umido a Civitella di Romagna, Galeata e nelle cinture urbane di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Rocca San Casciano; e raccolta della plastica e dell'umido a Forlì, nella cintura urbana A-B. Non si effettuerà invece la raccolta di umido e plastica nel centro storico di Forlì; saranno comunque regolarmente disponibili i servizi di Ecobus (nelle giornate di sabato 30 ottobre e martedì 2 novembre) ed Ecostop (martedì 2). Le sospensioni del servizio per lunedì 1 novembre interesseranno, oltre all’Ecostop a Forlì, l'Ecocentro mobile a Civitella/Cusercoli. Resteranno infine chiusi nella stessa giornata i Punti Alea e gli EcoCentri fissi.