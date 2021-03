Raccolta differenziata sospesa per covid: agevolazioni per i cittadini in quarantena obbligatoria nel 2020

Non saranno calcolati gli eventuali svuotamenti del contenitore del rifiuto non riciclabile, oltre a quelli minimi comunque dovuti, effettuati nel periodo di quarantena

"Tutti i cittadini che nel corso del 2020, su disposizione dell’Ausl, sono stati sottoposti a quarantena obbligatoria causa del Covid-19, e che pertanto hanno sospeso la raccolta differenziata per l’intero periodo di quarantena conferendo tutti i loro rifiuti domestici nel contenitore del secco, sono invitati a sottoscrivere ed inviare un'apposita autodichiarazione entro e non oltre 15 aprile". E' quanto si legge in una comunicazione di Alea Ambiente, specificando che l'invio della documentazione permetterà alla società "di non calcolare gli eventuali svuotamenti del contenitore del rifiuto non riciclabile, oltre a quelli minimi comunque dovuti, effettuati nel periodo di quarantena, che non verranno quindi conteggiati nel computo complessivo degli svuotamenti annuali, utili al calcolo della fattura".

Il documento, messo a disposizione sul portale di Alea e dei portali dei Comuni, potrà essere fatto pervenire ad Alea Ambiente inviandolo via mail info@alea-ambiente.it, spedendolo tramite posta ordinaria in via Golfarelli 123, 47122 Forlì o consegnandolo agli sportelli o a Punti Informativi dell’azienda presenti sul territorio entro e non oltre il 15 aprile 2021". Per informazioni è possibile contattare Alea Ambiente via email o da rete fissa al numero Verde 800.68.98.98; da cellulare al numero 0543.784700 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13, esclusi i giorni festivi).