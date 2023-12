Già 500 firme contro l'insediamento produttivo di Amadori: "Autorizzare solo un polo logistico"

L’ "Associazione per la salvaguardia e la tutela del territorio" non chiude la petizione che contesta il progetto 'Alppaca' , l'insediamento di un polo produttivo di Amadori a San Leonardo. Per questo giovedì l’associazione ha organizzato un tavolo di raccolta firme dalle 9.30 alle 11.30 presso la Galleria il Parco, in Via Sandro Pertini, 22 a Forlimpopoli, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sul progetto Alppaca del Gruppo Amadori, che prevede la realizzazione di un fabbricato di oltre 65.000 m2, alto 24 metri, su un lotto di terreno di quasi 26 ettari.

Per i firmatari della petizione, che ha già superato le 500 sottoscrizioni, il progetto implica "una sfrenata cementificazione dei terreni; un consumo abnorme di acqua (oltre 1 milione di m3 all’anno)

un aumento indiscriminato del traffico su gomma; un aumento insostenibile della rumorosità dei mezzi pesanti; un consumo di gas metano di 30.000 m3 al giorno; il raddoppio delle emissioni di C02 e polveri sottili sul territorio comunale".

“Ad oggi il progetto depositato presso il comune di Forlimpopoli presenta ancora numerose incognite, prima fra tutte la sua duplice destinazione produttiva e logistica – commenta Gianfranco Montaletti, presidente dell’associazione -. Nonostante le comunicazioni ufficiali che il Gruppo Amadori ha dato a mezzo stampa in merito alla volontà di realizzare un polo solo ed esclusivamente logistico, la documentazione ufficiale non è ancora stata modificata e aggiornata”.

Con la firma della petizione, i cittadini chiedono al Comune di autorizzare la realizzazione di un polo esclusivamente logistico con un vincolo permanente, che escluda anche per il futuro la possibilità di trasformare l’area in polo logistico-produttivo; ridurre l’attuale capacità edificatoria; rendere tutta la struttura autosufficiente dal punto di vista energetico utilizzando fonti rinnovabili. "Finché le documentazione non sarà aggiornata con queste ed eventuali altre modifiche, l’Associazione per la Salvaguardia e la Tutela del Territorio continuerà a seguire da vicino gli sviluppi del progetto e a mantenere alta l’attenzione con la raccolta firme, che dal 5 dicembre ad oggi, ha già superato quota 500 sottoscrizioni".