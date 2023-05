Alluvione, anche le cooperative raccolgono fondi per le popolazioni colpite

Legacoop nelle sue varie articolazioni (Romagna, Nazionale, Emilia Romagna, Imola, Bologna ed Estense) ha deciso di promuovere una raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione. In particolare saranno finanziati progetti che consentano di ripristinare strutture pubbliche compromesse dall’alluvione, per agevolare un ritorno alla normalità più rapido possibile. Le aree prioritarie di intervento saranno individuate insieme agli amministratori locali. Legacoop invita tutte le cooperative che vogliono aderire alla campagna di raccolta delle risorse a versare i loro contributi sullo specifico conto corrente presso Unicredit intestato a Legacoop IBAN: IT64T0200805038000106601844 Causale “Solidarietà Emilia Romagna”.

"Sono state le cooperative stesse - dice il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi - a sollecitarci ad approntare la raccolta fondi, che hanno già discusso e approvato nei rispettivi consigli di amministrazione, impegnandosi a sostenerla. Siamo vicini alle comunità la cui vita è stata drammaticamente sconvolta. Ovviamente stiamo seguendo da vicino le imprese, che hanno subito danni pesantissimi, ma ora è il momento di unirsi al cordoglio delle famiglie delle vittime provocate dall’alluvione e al dolore dei tantissimi che hanno subito gravi perdite materiali. In questa fase desideriamo ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per il ritorno alla normalità: tutte le istituzioni, gli enti del territorio, i volontari. E insieme a loro i cooperatori che non si sono mai fermati e che, prontamente, si sono attivati nella piena emergenza per limitare i danni e garantire i servizi essenziali anche quando non sembrava possibile, oltre che per fornire solidarietà concreta in tantissime situazioni".