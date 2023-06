I loro formaggi e salumi sono un'eccellenza del territorio: parte la raccolta fondi per sostenere l'azienda isolata dalle frane

"Non dimentichiamoci di Seguno". E' il titolo della raccolta fondi aperta sulla piattaforma GoFundMe per sostenere "I mät ad Sgùn", un'azienda di gestione famigliare specializzata nella vendita di formaggi e salumi con sede a Seguno, frazione di Civitella, e rimasta isolata per due settimane a causa delle frane che hanno reso inaccessibile la zona. A seguito di questa drammatica situazione, è stata lanciata la raccolta fondi per offrire supporto alla famiglia di "I mät ad Sgùn" e contribuire alla ripresa delle loro attività. I campi danneggiati e i boschi franati hanno causato una perdita significativa di lavoro annuale, includendo la trebbiatura e la vendita della legna, che rappresentano una parte essenziale del lavoro svolto dall'azienda.

La raccolta fondi mira a raccogliere fondi per aiutare "I mät ad Sgùn" a superare questa difficile fase e a ricostruire il proprio business. "Ogni contributo sarà prezioso per la famiglia e contribuirà a preservare una tradizione locale radicata nella produzione di formaggi e salumi di alta qualità", si legge nell'appello. La famiglia di I mät ad Sgùn desidera esprimere la propria gratitudine per l'affetto e la solidarietà dimostrati finora. "Siamo consapevoli che insieme possiamo superare questa situazione difficile e ricostruire il futuro di Seguno", le parole. Per partecipare alla raccolta fondi "Non dimentichiamoci di Seguno" su GoFundMe, visitare il seguente link: https://gofund.me/9d997944.