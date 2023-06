Emergenza alluvione, la raccolta fondi a Forlì: è possibile donare anche tramite Satispay

Il Comune di Forlì ha attivato un altro metodo per sostenere le famiglie e le realtà più colpite dall'alluvione. E' infatti possibile effettuare una donazione sul conto corrente dedicato all'emergenza anche tramite Satispay, l'app che consente il pagamento digitale e il trasferimento di somme di denaro tramite internet, in modo semplice, sicuro e veloce. Per farlo, è sufficiente scansionare il QR Code (nell'immagine allegata) direttamente dall'app, scegliendo autonomamente la cifra che si intende devolvere alla causa e confermare.

"La generosità che abbiamo ricevuto lascia senza parole: dagli aiuti materiali a quelli economici, passando per le centinaia di volontari giunti da ogni parte d’Italia per spalare il fango o svolgere altri compiti essenziali durante l'emergenza - afferma l'assessore Valerio Melandri - Insieme agli uffici incaricati, che ringrazio per l'efficienza e la disponibilità dimostrata, abbiamo deciso di aggiungere un altro metodo di donazione per migliorare la qualità della raccolta fondi, rendendola ancora più snella, facile ed immediata. Satispay è un canale ottimale per le donazioni, già usato da tanti altri Comuni per raccolte emergenziali e non solo. Contrariamente a quanto accade per i bonifici, inoltre, per i cittadini non ci sono costi di transazione: e questa è una vera rivoluzione".

Per chi volesse, è ancora attivo il metodo classico tramite bonifico, con le seguenti coordinate:

IBAN IT48Q0627013201CC0230308064

Intestatario Comune di Forlì

Causale “Donazione emergenza alluvione”

SWIFT/BIC CRRAIT2RXXX