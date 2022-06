La morte di Silvia e Ugo, gara di solidarietà per le 3 figlie orfane: la raccolta fondi sfonda quota 100mila euro

Giovedì scorso il bagno di folla per i funerali di Silvia Ruscelli e Ugo Beltrammi. Sarsina ha tributato un partecipato e commosso ultimo saluto alla coppia che ha perso la vita per colpa di un incidente stradale. Ma dopo la tragedia Irst e Ior avevano lanciato una raccolta fondi per le tre figlie della coppia rimaste orfane: Giulia, Marta e Irene. Una iniziativa che si è trasformata in una vera e propria gara di solidarietà. Lo Ior (Istituto oncologico romagnolo) dà notizia che è stata sfondata quota 100mila euro in appena una settimana.

Si legge nel post: "Vi abbiamo chiesto di unirvi a noi per garantire il futuro di tre bimbe rimaste orfane dei loro genitori: è bastata una settimana per superare i 100.000 euro di donazioni. 2100 persone hanno sentito il dovere di contribuire alla campagna in ricordo di Silvia, l'oncologa Irst, Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" scomparsa insieme al marito Ugo in un incidente stradale. Si sono mobilitati colleghi, amici, ma anche chi non li aveva mai incontrati: perché di fronte a una tragedia del genere è impossibile restare indifferenti, e perché nelle parole di chi li conosceva ha visto l'amore che Silvia metteva nella cura dei suoi pazienti".

Lo Ior informa che "la nostra raccolta fondi continua: niente di ciò che riusciremo a donare a questa famiglia potrà colmare un vuoto tanto grande, ma aiutare non è mai una cosa inutile".

Questa la piattaforma in cui si può contribuire

https://www.insiemeachicura.it/in-memoria/in-ricordo-di-silvia-ruscelli