Lotta contro un tumore al cervello, ma l'alluvione ha messo ko le macchine per la radioterapia: raccolta fondi per il viaggio della speranza

Oltre alla lotta al tumore e le pastoie burocratiche con l'Inps, a creare difficoltà a Mascia ci si è messa anche l'alluvione, che ha messo fuori uso dei macchinari sanitari per la radioterapia cerebrale al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, costringendo così la donna a dover ripiegare su un analoga strumentazione dello stesso gruppo della sanità privata, ma dislocato a Bari. A causa di questo ulteriore costo di trasferta, Mascia ha così lanciato una raccolta fondi su 'Gofundme'.

La disavventura è partita l'estate scorsa, a luglio la donna - 45 ann, residente a Forlì e con due figli - aveva scoperto un brutto tumore al cervello e si era dovuta operare il 30 agosto d'urgenza al centro medico specializzato a Cotignola. Le è stato diagnosticato un tumore celebrale di 4 centimetri all'apice della rocca petrosa, l'osso della scatola cranica dove si trovano gli organi dell'udito. Per questo era stata operata d'urgenza a Villa Cecilia. “Ben 9 ore d'intervento, con 1,7 centimetri di tumore rimasto dentro perché si trova a ridosso del midollo spinale e non possono toccarlo, perché si rischia la paralisi".

La donna deve quindi sottoporsi ora ad una radioterapia, in particolare una terapia di radiazioni di cobalto ad alta intensità di grande precisione, per concentrare l'azione nel punto specifico dove si trova il tumore. "Chiedo a chi vuole darmi una mano economicamente sostenermi per affrontare le spese, perché devo spostarmi a Bari essendo residente a Forlì", scrive nell'appello, che in pochi giorni ha permesso di mettere assieme 5.500 euro in più di 150 donazioni. Ma l'obiettivo è stato posto a 10mila euro, per cui manca ancora la metà della cifra.

Questa famiglia era, tra l'altro, salita alla ribalta della cronaca anche per una controversia con l'Inps. La donna, dopo i primi 10 giorni di malattia non aveva diritto a forme di malattia più lunga, “non previste nella sua tipologia contrattuale, di colf e assistenza domestica”, spiegava il marito. La signora, purtroppo, ha subito una paresi facciale parziale e, per la lesione di due nervi, non ci vede più da un occhio, per cui non potrà tornare al suo precedente lavoro. La famiglia ha perso così all'improvviso uno dei due redditi di casa, mentre sono cresciute le spese. “Abbiamo fatto la domanda per un aiuto economico all'Inps, ma la risposta è stata negativa", sempre il marito. Tre le richieste avanzate c'era il riconoscimento dell'handicap in base alla legge 104, il riconoscimento dell'invalidità e della cecità parziale. Alla visita medica l'handicap è stato riconosciuto in forma lieve, ma l'invalidità – fissata al 55% - non è sufficiente per nessun sussidio economico.

