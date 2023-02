Parte la raccolta fondi con le uova di cioccolata e le colombe a favore degli Amici dell'Hospice

In vista delle festività pasquali l’associazione Amici dell’Hospice ripropone la raccolta fondi con uova di cioccolata e di colombe classiche artigianali, finalizzata al sostegno delle attività in Hospice e in assistenza domiciliare nei confronti di persone con patologie inguaribili e dei loro famigliari. “Per la buona riuscita dell’iniziativa – spiega Alvaro Agasisti, presidente dell’associazione – abbiamo al nostro fianco aziende produttrici molto sensibili alla nostra causa, come Dolciaria Baiocchi di Ravenna che ci mette a disposizione uova di cioccolato di qualità da 500 grammi in tre varianti (cioccolato fondente, cioccolato al latte e ai cereali) e Flamigni di Forlì che ci fornisce una colomba classica artigianale da 750 grammi. Grazie fin d’ora a tutti coloro che, aderendo a questa iniziativa, contribuiranno ai progetti solidali della nostra associazione”. Chi desidera prenotare le uova pasquali o le colombe può chiamare Sara Pirotti al numero di telefono 349.6134416. Le uova e le colombe saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.