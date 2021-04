Vittima del covid, il figlio e la Pro Loco ricordano Nullo con un'iniziativa di solidarietà: "Hai fatto per la nostra amata Bertinoro"

L'ultimo respiro lo ha esalato a metà marzo. A spegnerlo per sempre il covid. La Pro Loco di Bertinoro ha deciso di ricordare una delle sue colonne portanti, Nullo Mangelli, con un’iniziativa benefica promossa in collaborazione con il figlio, e associato, Filippo Mangelli a favore della attività della Pro Loco di Bertinoro e del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Morgagni di Forlì. Filippo Mangelli ha deciso di mettere in vendita alcuni dei suoi scatti artistici, che saranno dotati di una cornice in alluminio nera ed un passepartout di colore bianco.

"La mia passione per la fotografia nasce circa 20 anni fa - spiega Mangelli -. Prima di allora non mi ero mai seriamente avvicinato alla macchina fotografica anche se, fin dall’infanzia, ho nitido il ricordo di mio padre Nullo Mangelli intento a scattare foto e guardare migliaia di diapositive. La mia è una passione arrivata pian piano da sola, senza alcuna forzatura. A Nullo vorrei dedicare questa iniziativa di solidarietà e beneficienza mettendo in vendita alcuni dei miei scatti. Le foto sono il segno tangibile della nostra memoria, ricordi fissati in una immagine".

Sono quindici gli scatti artistici disponibili, che spaziano dalla meravigliosa Matera a Manhattan. Il costo del quadro fotografico è di 50 euro. Per acquistare l'immagine è necessario contattare il numero 347 123 5635 attraverso Whatsapp. "Un piccolo pensiero per una persona che tanto ha fatto per la nostra amata Bertinoro", è il messaggio della Pro Loco. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Pro Loco Bertinoro.