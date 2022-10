Una raccolta fondi per la corte di Caterina: "Già superato il 50% dell'obiettivo"

La Rocca di Ravaldino al centro di una raccolta fondi. Manca un mese, infatti, al traguardo per l’iniziativa promossa dall’associazione Il Drago Oscuro che vuole “ridare l’antico splendore alla corte di Caterina!”. E s’intende Caterina Sforza, ovviamente, e specialmente la Rocca di Ravaldino che è al centro di questa “adozione”. Per capire come si fa a donare anche piccole cifre per la causa basta recarsi sul sito www.ideaginger.it e cercare tra i progetti “Caterina Sforza Riario, il ritorno della Signora di Forlì e di Imola”. Si vedrà che la meta corrisponde a 2500 euro e ciò corrisponde alla sistemazione di una “corte”, cioè di spazi adeguati per le associazioni che si occupano di far rivivere, in armi e costumi, il sapore di quei tempi.

Ovviamente è una piccola goccia nel mare del grande complesso fortificato, ma significa una presa di coscienza per tornare a dar vita al luogo da anni negletto. “A gran voce - scrivono i promotori - possiamo annunciare di aver superato il 50% del nostro obiettivo per la raccolta fondi su Ginger. Ringraziamo vivamente tutti i donatori che finora ci hanno dato una preziosa mano. Donare anche solo una piccola cifra e condividere il nostro progetto per noi è fondamentale”. Per altre informazioni, qui: https://www.ideaginger.it/progetti/caterina-sforza-riario-il-ritorno-della-signora-di-forli-e-imola.html