I dipendenti della Fiorini Industries si mobilitano per i terremotati di Turchia e Siria: maxi raccolta di materiali

Iniziativa di solidarietà dei dipendenti della Fiorini Industries di via Zampeschi 119, che si sono adoperati per aiutare le popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto. Con una raccolta fondi sono stati acquistati prodotti alimentari a lunga scadenza, cibo in scatola, alimenti per bambini e pannolini. Inoltre sono stati raccolti anche altri materiali come coperte e vestiti invernali per adulti e bambini. L'azienda Fiorini si è presa carico dei prodotti raccolti per la spedizione a suo carico, al punto di raccolta nazionale.

Un momento della raccolta