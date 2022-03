La mobilitazione solidale: partito dai Romiti un altro carico di aiuti per i popoli dell'Ucraina

La guerra che sta distruggendo diverse città dell'Ucraina ha messo in moto la macchina della solidarietà, con tantissime donazioni a Forlì. Anche il Comitato di Quartiere Romiti, con la collaborazione delle associazioni genitori dell'Istituto Comprensivo numero 5 Tina Gori, al fine di aiutare e sostenere le popolazioni colpite dalla guerra, ha istituito un centro di raccolta materiale che è stato consegnato la scorsa settimana al personale in partenza con gli autobus direzione Ucraina.

In particolar modo, da lunedì 7 a venerdì 11 marzo, dalle 12 alle 14:30 e dalle 16:15 alle 18:30 nella sede del Quartiere Romiti in Via Sapinia 40, si sono raccolti generi alimentari a lunga conservazione esempio pasta, riso, conserve, tonno, legumi, scatolame, frutta secca, biscotti e pane confezionato, cracker, latte UHT, latte in polvere per bambini, saponette, bagno schiuma, shampoo, spazzolini, dentifrici, pannolini per bambini, batterie di vario tipo (pile di ogni tipo), bende, garze, cerotti, disinfettanti, acqua ossigenata, antinfiammatori, antibiotici, cotone idrofilo, guanti monouso e sterili, traverse, ghiaccio istantaneo, disinfettante per le mani, occhiali protettivi, mascherine, coperte e acqua. Il materiale è stato portato in scatoloni e non sacchetti.

I volontari si sono occupati di smistare negli scatoloni le donazioni ricevute di cibo, prodotti per l'igiene e medicinali. "Tantissimi sono stati i cittadini che hanno dato il proprio contributo al fine di aiutare e sostenere le popolazioni colpite dalla guerra, in questo tragico momento - raccontano dal Comitato di Quartiere -. Anche questa volta il cuore grande del quartiere Romiti ha fatto sì che si sia potuta realizzare in poco tempo una iniziativa di solidarietà nei confronti di chi soffre in un momento così tragico della loro vita. Per l'ennesima volta un gesto di solidarietà al fine di poter consegnare un discreto quantitativo di beni di prima necessità ha fatto si che che il contributo del quartiere Romiti sia andato a buon fine.

Il quartiere Romiti, viene rimarcato, "si è così di nuovo mobilitato con una nuova manifestazione di solidarietà unendo le forze per far si che si potessero realizzare altri gesti di volontariato e di aiuti nei confronti della gente che ha bisogno come già in passato per altri motivi si era messo in campo. La gente si è dimostrata per l'ennesima volta pronta a darsi da fare per dare un sostegno, attivandosi per dare un messaggio di sollievo in questo immane disastro che non smette di cessare. Nel nostro piccolo ci siamo organizzati per fare qualcosa per dare un contributo, per aiutare anche se in piccolissima parte tanta gente che rispetto a noi sta passando momenti di disperazione totale". Il materiale è stato caricato e spedito sabato scorso tramite personale ucraino che con mezzi è giunto al centro di raccolta, direzione Ucraina.