"Romagna per gli Ucraini", in partenza da Forlì un carico di 30 quintali di presidi medici e farmaci

Continua l'impegno a sostegno della popolazione ucraina. E' nato nel Forlivese "Romagna per gli Ucraini", raggruppamento costituito dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Caritas diocesana di Forlì, Protezione Civile di Forlimpopoli e di Bertinoro, e Croce Verde Bidente. "Viste le difficoltà operative ad operare in un contesto di guerra, abbiamo costituito un gruppo di organizzazioni che condividono con noi gli stessi principi di solidarietà nei confronti dei rifugiati e di quanti non si sono allontanati dalle loro case", viene evidenziato.

Giovedì 17 marzo partiranno cinque mezzi verso il confine Polonia-Ucraina con oltre 30 quintali di presidi medici e medicinali. Ma si moltiplicano le iniziative di raccolta di materiali e beni di necessità, come quelle messe in atto dalla Pallacanestro Forlì 2.015 e dal Rugby Forlì 1979. "Ringraziamo di cuore tutti coloro che stanno donando - affermano dal raggruppamento -. Al momento sono stati raccolti 3mila euro oltre al tantissimo materiale portato nella sede del Comitato".

Nello specifico, chi volesse partecipare, può contribuire con i seguenti generi, attualmente richiesti: pannolini di vario genere, asorbenti, oggetti per la medicazione nuovi o in scatole chiuse. Nello specifico si tratta di cerotti di varie dimensioni, garze di varie dimensione, disinfettanti, acqua ossigenata, guanti sterili, soluzione fisiologica, cotone idrofilo, ghiaccio istantaneo e siringhe.

Altri aiuti

Come segnalato dal Comune di Forlì, chiunque volesse contribuire economicamente per sostenere le attività di aiuto, potrà farlo attraverso i seguenti conti correnti:

– Caritas – IBAN IT 98 M 08542 13200 000000077081

– Croce Rossa Italiana – IBAN IT 93 H 02008 03284 000 105889169

– Comune di Forlì – IBAN IT 97 Z 06270 13201 CC0230288174