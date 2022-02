La storica pizzeria si attiva per l'Ucraina: raccolta di medicinali di prima necessità

Il cuore di Forlì verso l'Ucraina. La pizzeria "Altero" di Corso della Repubblica in queste ore sta raccogliendo bendaggi, cerotti, garze, desinfettanti, paracetamolo, brufen ed altri medicinali come Oki. La raccolta, iniziata domenica pomeriggio, proseguirà anche lunedì dalle 9 di mattina fino la sera. Martedì partirà infatti un pullman per martedì. Molti forlivesi hanno raccolto l'appello diramato attraverso i social, mostrando ancora una volta il loro grande cuore. Un'altra raccolta fondi è stata attivata nella Chiesa San Filippo Neri di via Giorgina Saffi. Nella speranza che questo incubo finisca il più presto possibile.