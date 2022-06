Raccolta rifiuti in centro: sospesa per alcuni giorni la linea 1 del servizio EcoBus

Da martedì fino a venerdì la linea 1 del servizio EcoBus, impegnata nella raccolta di umido e plastica (martedì e giovedì), secco e carta (mercoledì e venerdì) nel centro storico di Forlì, e in particolare nelle fermate Moscatelli, Cavour. Ambrogi e Ordelaffi, non sarà operativa "per problemi tecnici". In alternativa, gli utenti potranno conferire i rifiuti utilizzando il servizio di raccolta porta a porta, l’EcoStop oppure le altre linee di EcoBus. Alea Ambiente "si scusa per il disagio e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali, ulteriori variazioni sui servizi".