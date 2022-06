Raccolta rifiuti, riapre l'EcoCentro di Tredozio dopo i lavori di manutenzione

Riapre giovedì l’EcoCentro di Tredozio (via dei Martiri) dopo la chiusura per lavori di manutenzione straordinaria. Sarà attivo con il consueto orario estivo e sarà aperto il giovedì pomeriggio (15,30-18,30) e il lunedì mattina (ore 9-12), oltre al sabato mattina (9-12) per le sole utenze domestiche.l contempo, anche l’EcoCentro di Modigliana (via Dalla Chiesa), che aveva ampliato la propria apertura per ridurre il disagio, tornerà al solito orario estivo: lunedì e giovedì pomeriggio (ore 15,30-18,30) e mercoledì mattina (9-12), a cui si aggiunge il sabato (9-12 e 15,30-18,30) per le sole utenze domestiche. Gli orari completi degli EcoCentri e ulteriori informazioni sono sempre disponibili sul sito internet www.alea-ambiente.it oppure sulla App Alea Ambiente.