Raccolta rifiuti, variazioni per la festività dell'8 dicembre: anticipati a sabato alcuni servizi

In occasione della Festività dell’Immacolata Concezione, Alea Ambiente informa che, come da EcoCalendario, martedì non sarà effettuata la raccolta porta a porta nel centro storico di Forlì (rifiuto secco e carta), così come quella di umido e plastica nei centri storici di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano. Saranno invece anticipate a sabato la raccolta della plastica a Forlì (zone C e D); quella della carta nella cintura urbana di Forlimpopoli; quella del secco a Dovadola, Portico e San Benedetto e Predappio e nelle cinture urbane di Meldola e Rocca San Casciano.

Inoltre, martedì nel Comune di Forlì saranno sospesi i servizi EcoBus ed EcoStop (quest’ultimo anche lunedì, trattandosi di un prefestivo). Allo stesso modo, nella giornata festiva di martedì saranno chiusi tutti gli EcoCentri fissi e mobili del territorio, così come tutti i punti informativi Alea Ambiente. Per qualsiasi ulteriore informazione, si consiglia di consultare il proprio EcoCalendario 2020, pubblicato all’indirizzo https://www.alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/ecocalendari-2020/ o sulla App Alea Ambiente. Per informazioni, contattare Alea Ambiente: da rete fissa N. Verde 800.68.98.98; da cellulare Tel. 0543.784700