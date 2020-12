Racconti, foto, disegni e video: un concorso creativo nel nome di Dante

Nell'ambito della settima edizione della manifestazione "ForlìDante. Tòta la Cumégia" e delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, l'Associazione culturale Direzione21 e il Comune di Forlì lanciano il concorso "Io mi dilettava di guardare", aperto a tutti. Il concorso "si pone come obiettivo quello di stimolare la produzione e la raccolta di materiali espressivi nati dall’imparare e dall’immedesimarsi con lo sguardo soggettivo di Dante". Lo scopo, viene illustrato, "è quello di restituire, attraverso diversi e nuovi linguaggi creativi e artistici (fotografia, video, poesia, disegno, prosa), i particolari della realtà che ci circonda".

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Il concorso sarà strutturato in differenti categorie con diverse modalità di partecipazione ed ogni categoria avrà come tema di riferimento un verso tratto dalla Divina Commedia. Per i bimbi dai 3 ai 5 anni un disegno grafico ispirato al verso “...verdi come fogliette pur mo nate...” (Pur. VIII, 28): consiste nell'elaborazione di un disegno con qualsiasi tecnica grafica in formato A4 (per presentazione di un lavoro individuale) o di dimensioni 50x35 centimetri (per presentazione di un lavoro di gruppo).

Per gli alunni o classi di scuole primarie e medie viene chiesto un disegno grafico, fotografia o un testo poetico ispirato al verso “...e vero frutto verrà dopo il fiore..." (Par. XXVII, 148): elaborazione di un disegno con qualsiasi tecnica grafica in formato A4 (per presentazione di un lavoro individuale) o di dimensioni 50x35 centimetri (per presentazione di un lavoro di gruppo); presentazione di una fotografia di qualsiasi tipo e formato o di un testo poetico di un massimo di 30 versi.

Per i giovani delle superiori, universitari e ragazzi fino ai 25 anni un disegno grafico, fotografia, testo poetico, video di durata non superiore ai 2 minuti basato ispirato al verso "...Lo sol sen va", soggiunse, "e vien la sera..."(Pur. XXVII, 61): laborazione di un disegno con qualsiasi tecnica grafica in formato A4 (per presentazione di un lavoro individuale) o di dimensioni 50x35 cm (per presentazione di un lavoro di gruppo); presentazione di una fotografia di qualsiasi tipo e formato, di un testo poetico di un massimo di 30 versi o di un video di durata non superiore ai 2 minuti.

Spazio anche agli adulti con fotografia, testo poetico, video di durata non superiore ai 2 minuti, testo narrativo (“...che parve foco dietro ad alabastro...”, paragrafo XV, 24): presentazione di una fotografia di qualsiasi tipo e formato, di un testo poetico di un massimo di 30 versi, di un video di durata non superiore ai 2 minuti o di un testo narrativo di massimo una cartella. I partecipanti dovranno scegliere un’unica modalità di partecipazione I prodotti saranno esaminati da una giuria di qualità e ogni categoria sarà premiata pubblicamente durante la Maratona dantesca del 23 maggio 2021.

Gli elaborati originali saranno valutati per la coerenza con lo sguardo poetico di Dante sulla realtà che lo circonda espresso nella terzina a tema; qualità del prodotto realizzato; e inovazione ed originalità dei linguaggi. Tutti gli elaborati andranno inviati alla mail dell'associazione Direzione21 ass.direzione21@gmail.com entro il 7 aprile 2021, indicando a quale categoria si intende partecipare e allegando una breve presentazione. A comporre la giuria Riccardo Salvetti (regista e filmmaker), Alessandra Righini (storica dell’Arte), Wilma Malucelli (presidente Comitato Dante Alighieri Forlì-Cesena), Moreno Diana (presidente Fotocineclub Forlì) e Franco Palmieri (direttore artistico ForliDante700/2021).