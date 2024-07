Lorenzo racconta il suo diploma da centista allo Scientifico: "Indimenticabile il viaggio di istruzione a Londra"

Lorenzo Mazzini è tra i liceali dello Scientifico che hanno concluso il percorso di studi con il massimo dei voti. "Sono un ragazzo molto appassionato di informatica, per molti a primo impatto incarno l'archetipo del "nerd" - parla di sè -. Di sicuro non sono uno studente modello in quanto alterno lo studio a momenti di pausa dove mi svago o esco con gli amici, e durante il percorso scolastico ho avuto alcuni scivoloni".

Perché ha scelto il liceo Scientifico?

"In quanto appassionato di materie scientifiche come l'informatica, la matematica e poi, come ho scoperto durante il percorso, la fisica, ho trovato nel Liceo Scientifico tutte le risposte a quello che sarebbe stato il mio futuro scolastico".

Sono stati cinque anni faticosi?

"Li definirei "impegnativi". C'è sicuramente stato impegno più o meno costante in base ai periodi che si alternavano tra periodi di verifiche sporadiche e periodo di studio intenso. La maturità è stato il culmine del momento di studio in quanto ripassare il programma scolastico fatto in un anno è stato particolarmente difficile".

Lei si è diplomato con il massimo dei voti. Quali sono le materie che hanno attirato maggiormente la sua curiosità?

"Sicuramente un posto speciale sta alla fisica: mi ha anche quasi fatto cambiare idea sul mio futuro universitario, in quanto mi hanno veramente affascinato i vari meccanismi con il quale è possibile studiare come funziona il mondo attorno a noi".

Cosa ha provato dopo esser uscito per sempre dal liceo?

"Da una parte un grande senso di liberazione, soprattutto dalla mole di studio di questo periodo di esami; dall'altro mi dispiacerà perdere la classe sia parlando di compagni ma anche di professori".

Il giorno più bello di questi anni?

"Sicuramente indimenticabile è stato il viaggio di istruzione a Londra. Mi sono divertito molto specialmente perché ho realizzato diverse esperienze sia personalmente ma anche con la mia classe e con i professori".

Vuole lasciare un messaggio a prof e compagni di classe?

"Il ringraziamento più importante va di certo alla classe: sono stati cinque anni fantastici in compagnia di tutti i compagni e la loro simpatia, comprensione e disponibilità. Sono sicuro che non avrei trovato da nessun altra parte un gruppo simile.

Vorrei ringraziare anche tutti i professori che mi hanno istruito in questo percorso scolastico, che mi hanno alle volte affascinato o aperto gli occhi su argomenti nuovi ed interessanti".

Cosa farà nei prossimi mesi?

"Quest'estate sarà dedicata al riposo e allo svago, in quanto devo smaltire la mole di studio degli esami. A settembre inizierò un nuovo percorso di studi in Scienze e Ingegneria Informatica, presso l'Ateneo di Cesena dell'Università di Bologna".