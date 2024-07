Francesco chiude il viaggio al "Morgagni" con la lode e spiega che cos'è il Classico: "Un percorso di maturazione"

Diploma con lode per il meldolese Francesco Flamigni. Il 18enne, che ha frequentato il Liceo Classico "Morgagni, confessa come "il contatto con le persone sia la mia più grande passione da sempre. Credo che sia il miglior porto per il concepimento dello sviluppo della propria individualità. La coesistenza richiede una determinata cura e buona sensibilità, qualità che reputo

indispensabili per una importante conoscenza introspettiva".

"Mi reputo un ragazzo piuttosto energico, e spesso devolvo la mia energia nell'amore per la cultura e il suo studio, e per l'apertura mentale e linguistica che ne conseguono - prosegue -: tra le tante sfaccettature che derivano da tali aperture, ad esempio, si

annovera la scrittura, la modalità espressiva che più mi concerne. Sullo stesso piano colloco il culto del corpo fisico, che è il luogo in cui ci manifestiamo e che è bene rispettare".

Qual è stato il suo rapporto con il Liceo Classico?

"Ho vissuto anni di liceo sicuramente scoscesi, tra lunghi e instabili periodi di pandemia e l'alluvione, che, a volte, mi hanno sottratto parte della forza di volontà. Tuttavia, nonostante non abbia vissuto appieno la vita da studente liceale propriamente detta, il fascino di determinate materie di studio e il sostegno delle persone che ho avuto vicine per cinque anni mi hanno portato ad apprezzare il percorso. Un percorso di maturazione personale e collettiva".

Se tornasse indietro a cinque anni fa sceglierebbe nuovamente il 'Morgagni' o esplorerebbe altri orizzonti?

"A 13 anni difficilmente si è davvero pronti a intraprendere una scelta tanto ponderata sul lungo termine (la mia è stata dettata da un'ingenua e inconsapevole curiosità), ma sono fiero del modo in cui essa è stata gestita progressivamente. Di certo, quella che ho intrapreso e vivo è la via per cui voglio impegnarmi e che voglio valorizzare".

L'insegnamento più grande che ha ricevuto?

"Solo alla fine di questi cinque anni, vissuti con un'altalenante costanza e una fervida passione, sono riuscito a comprendere il verso senso del percorso formativo proposto. Il liceo Classico - se seguito con una buona dose di sensibilità emotiva - può indurre ad affinare il proprio linguaggio. Sembrerà una banalità, ma, in un mondo in cui la tecnologia e la praticità logica tendono ad assoggettare, apprendere attraverso lo studio e la lettura il pensiero di persone come noi è inestimabile. Un modo di ritrovarsi, e di comprendere che dare un nome alle proprie emozioni e riflessioni è un potere insuperabile, capace di permettere una strutturata e anelata serenità. Perché, quando diamo un nome alle cose, ce ne distacchiamo, e siamo più lucidi per analizzarle e difenderci da esse. Reputo strutturalmente importante coltivare la propria umanità, lo spirito che tutti abbiamo nella nostra lingua particolare. Perché è ciò che ci rende umani, esseri un po' più al di sopra delle cose".

Si aspettava il diploma col massimo dei voti?

"Onestamente, è un obiettivo che non ho mai dato per scontato. Nonostante il buon esito delle prove scritte, ho aspettato la pubblicazione dei risultati per esserne soddisfatto".

Vuole rivolgere un saluto ai prof e compagni di classe?

"Sicuramente, porgo i miei più cari saluti e ringraziamenti a tutti i professori che mi hanno accompagnato nel percorso: ognuno, a suo modo, ha inserito tasselli più o meno grandi, che sono andati a comporre parte della persona che sono ora. Ruolo fondamentale è stato quello dei compagni: senza la compagnia e il sostegno di molti di loro, la scuola avrebbe avuto un altro sapore. Posso solo essere loro infinitamente grato".

Continuerà con gli studi?

"Certo, proseguirò i miei studi nella facoltà di Scienze biologiche, a Bologna. Quella scientifica è una passione che mi accompagna sin da piccolo, e penso sia giunto il momento opportuno per darle maggiore rilievo e apertura. In effetti, oltre ad essere pensiero, viviamo in una contingenza reale costituita di stimoli ed entità che vorrei conoscere più approfonditamente".