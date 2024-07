Nadia, diploma col massimo dei voti da odontotecnica: "Frutto dell'impegno. In questi 5 anni ho rafforzato le mie capacità"

Tra i centisti dell'istituto professionale "Ruffilli" c'è Nadia Ali. La giovane, che ha frequentato l'indirizzo Odontotecnico, si definisce "curiosa, intraprendente e determinata, che non si ferma davanti agli ostacoli. E' inoltre "molto ambiziosa e sensibile", le piacciono "le cose semplici, ma non troppo; sempre disponibile ad aiutare le persone, anche se spesso ci rimetto. Ma nonostante ciò resto comunque altruista. Ovviamente non sono perfetta come può sembrare, infatti sono molto testarda, non accetto un 'no' come risposta. Spesso sono molto timida e introversa e questo mi porta a rinchiudermi, isolarmi. Non riesco a dire ciò che pensa per paura del giudizio. Amo molto studiare infatti è quello che faccio in gran parte della giornata, anche fin troppo, però nel tempo libero amo svagarmi giocando a pallavolo che è una delle mie grandi passioni oltre al viaggiare, uscire con gli amici e ascoltare musica".

Come mai ha scelto l’indirizzo odontotecnico?

"Ho scelto questo indirizzo perché mi incuriosiva di più rispetto agli altri indirizzi delle altre scuole. A me è sempre piaciuto sperimentare le cose particolari essendo comunque questo un indirizzo un po’ diverso e non comune rispetto agli altri, contraddistinguendomi dalla massa".

Soddisfatta della decisione?

"Non nego che ci sono stati momenti in cui non ero pienamente soddisfatta della decisione, soprattutto inizialmente. Però ora avendo concluso questo percorso sono assolutamente soddisfatta della decisione, se potessi tornare indietro lo sceglierei altre mille volte, altrimenti non sarei arrivata fino a qui oggi".

Che anni sono stati vissuti al Ruffilli?

"Sono stati anni molto difficili soprattutto inizialmente col l'avvento del covid e varie problematiche della classe che col passare del tempo si sono poi risolte arrivando a passare gli ultimi anni molto serenamente. Sono stati anni pieni di litigate, risate e ricordi che porterò sempre con me.

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"So che durante questi anni mi sono impegnata tantissimo, ma non mi sarei mai aspettata di diplomarmi col massimo voti. Sono molto felice di questo voto, perché rispecchia l’impegno costante e la gran forza di volontà di questi cinque anni".

La maturità è stata più facile o difficile di quanto si aspettasse?

"Inizialmente pensavo fosse molto difficile il che mi metteva molta ansia ma si è rivelata più facile di quanto pensassi".

Come è cambiata in questi anni?

"In questi anni ammetto di essere cresciuta veramente tanto, rafforzando le mie capacità e imparandone nuove. Sono diventata molto più sicura di me stessa, ho acquisito più consapevolezza e ho imparato ad aprirmi di più".

Progetti per il futuro?

"Per il futuro penso di continuare in questo settore, proseguendo con l’università frequentando la Facoltà di Odontoiatria e qualora non dovessi passare i test di ammissione in Italia, proverò ad entrare sempre ad odontoiatria all’estero più precisamente a Dublino. Posso esternare un ultimo pensiero?.

Prego

"Ci tenevo tanto a ringraziare tutte le persone, i miei cari, la mia famiglia e tutti i professori che mi hanno aiutata e supportata in questi anni. In particolare il mio educatore Alessio che fin dai tempi delle medie mi ha aiutata davvero tantissimo a crescere sia dal punto di vista scolastico, impostando un metodo di studio e che se ho raggiunto questo traguardo in gran parte è merito suo. Inoltre ci tenevo a ringraziare soprattutto il professor Panucci che nonostante sia arrivato l’ultimo anno è stato in grado di aiutarci tanto, è stato in grado di capirci fin da subito, venendoci sempre in contro, era come un fratello maggiore per noi, ci ha sostenuto credendo sempre in noi, per molti, me compresa era un punto di rifermento principale. Ha portato tanta gioia e positività, mi ricorderò sempre del suo bel sorriso che trasmetteva tanta serenità, sono veramente grata di aver conosciuto una persona come lui, è una di quelle persone speciali che si incontrano raramente nella vita, gli auguro veramente il meglio".