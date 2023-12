Racing Team Le Fonti: presentata la partecipazione alla Dakar 2024 della scuderia meldolese

Nei giorni scorsi è stata presentata ufficialmente la partecipazione alla Dakar 2024 del team di cui fa parte anche la scuderia meldolese Racing Team Le Fonti.

La manifestazione si svolgerà in Arabia Saudita dal 5 al 19 gennaio; al Rally raid più famoso al mondo ci saranno i piloti Andrea Succi del Team Racing Le Fonti e Andrea Schiumarini del RTeam.

A questo importante evento, che si è svolto presso la sede dell'azienda Brn Bike Parts di Forlimpopoli, hanno preso parte l'equipaggio, oltre 100 invitati, giornalisti, videomaker, aziende che supportano la partecipazione e tantissimi appassionati.

I piloti hanno spiegato le particolarità di questa Dakar che si presenta come la più dura di quelle corse nel deserto arabo: 12 le tappe, 8000 km da percorrere di cui 4727 km di prove speciali, dove oltre la metà su percorsi mai toccati prima.

La novità di quest'anno sarà la Marathon Crono 48H; una tappa di due giorni con 600 km di percorso da fare tutto in un fiato e con una sola sosta notturna per il riposo e senza assistenza al seguito, teatro di questa che si prevede una tappa durissima sarà il deserto del Rub' al-Khali ancora ampiamente inesplorato e praticamente disabitato quindi uno dei più difficili da attraversare.

Nell’occasione è stata presentata anche la vettura che i due piloti romagnoli guideranno; si tratta un buggy Century CR6 a due ruote motrici. All’equipaggio romagnolo, pronto per questa nuova avventura, sono andati gli auguri del Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, che ha colto l'occasione per ringraziare tutto lo staff del Racing Team Le Fonti e in particolar modo il suo Presidente Paolo Ragazzini. "Ai nostri piloti un grande “in bocca al lupo!” Forza Ragazzi!".