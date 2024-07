Dal numero di accessi alle restrizioni, guida al concertone di Radio Bruno: tutte le info per goderselo al meglio

Cresce l’attesa per il concerto di Radio Bruno in programma mercoledì alle 21 in Piazza Saffi, evento che promette di far registrare il tutto esaurito come nella scorsa edizione. Già il cast di cantanti famosi formato da Elettra Lamborghini, Renga e Nek, Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Arisa, Malika Ayane, Olly, Sarah Toscano, Benji & Fede, Cristina D'Avena, Lda, Wax e Cioffi aveva reso entusiasti molti appassionati, ma la comunicazione dei giorni scorsi della presenza dei Blue, ha addirittura fatto impazzire molti fans.

“Da quando è stato annunciato che ci sarà anche la band inglese, ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi sui miei social - spiega l’assessora Andrea Cintorino -. Tantissimi persone mi hanno chiesto come poter fare per farsi fotografare insieme a loro. Sono davvero contenta che ci sia questa grande attesa, perché sarà una serata magnifica da vivere in maniera divertente e responsabile. Il bello di questo evento è che si esibiranno tanti cantanti famosi e soddisferanno tutti i gusti musicali”.

Dalle 17 alle 18 è previsto il divieto di transito ai pedoni in Piazza Saffi (ad accezione del portico Palazzo delle Poste e dei Telegrafi) in quanto ci saranno gli ultimi controlli effettuati dal personale di Radio Bruno insieme alla Polizia Municipale, per garantire la massima sicurezza. Alle 18 saranno aperti gli unici due ingressi previsti che saranno quello da Corso della Repubblica e quella da Corso Garibaldi. Durante lo spettacolo sarà possibile entrare ed uscire dagli ingressi per recarsi alle attività commerciali. Previsto dalle 19 il divieto di transito nel porticato del Palazzo delle Poste e dei Telegrafi.

Le restrizioni

Riguardo al consumo di bevande alcoliche e analcoliche, le misure saranno le medesime disposte dalla Prefettura durante la Notte Rosa. Dalle 17 di mercoledì alle 6 di giovedì sarà vietato il consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e di bevande analcoliche, all’interno di qualsiasi recipiente in vetro o lattina all’interno di un perimetro previsto che riguarda Piazza Saffi e le adiacenti Piazzetta della Misura, Piazzetta XC Pacifici e Piazzetta San Carlo, Via Giorgio Regnoli, Area Chiostro San Mercuriale, posto tra Piazza Saffi e Piazza XX Settembre, comprensiva delle scalinate, Largo de Calboli, Piazzetta don Pippo, via dei Filergiti, via dei Filarmonici, Area adiacente Torre Numai, Giardini Orselli compresi nel quadrilatero Via delle Torri, Via Orselli, Piazza Cavour e Via Quadrio; Gallerie Saffi e Mazzini, Via degli Orgogliosi, Piazza Duomo e Piazza Ordelaffi, Via Giorgina Saffi, Via Tavani Arquati e Via Anita Garibaldi.

Bottigliette d’acqua per tutti i presenti

Importanti accorgimenti sono stati presi anche per quanto riguarda le alte temperature, con gli organizzatori che metteranno a disposizione bottigliette d’acqua per tutti i presenti. “Tutto è pronto e non resta attendere l’inizio del concerto - continua Cintorino -. Come accaduto lo scorso la capienza sarà di novemila posti per disposizione della Prefettura e della Questura, ma gli ingressi saranno sempre aperti e quindi ci sarà un costante ricambio di persone. Questo concerto è davvero importante per Forlì, perché permetterà di valorizzare anche il centro storico, con i negozi che resteranno aperti, e ci sarà un importante indotto anche negli alberghi e in tutte le strutture recettive, visto che molte persone verranno da fuori città. Sarà davvero una festa all’insegna della musica”.