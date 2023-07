“Romagna mia tin bota”, musica e solidarietà in piazza Saffi: torna il concerto di Radio Bruno Estate

Una grande serata di musica e solidarietà. E’ quella che Radio Bruno porta in piazza Saffi dopo dodici anni - l’ultima volta nel 2011 - con i protagonisti dell’estate musicale e la raccolta fondi dedicata alle popolazioni colpite dall’alluvione, dopo la campagna lanciata dall’emittente emiliana nei mesi scorsi che si concluderà proprio a Forlì, in occasione del concerto di mercoledì 19 luglio alle 20. Quella forlivese è l'ultima tappa di “Yoga Radio Bruno Estate 2023” che ha toccato Ferrara, Piacenza e Carpi e che, grazie alla generosità degli ascoltatori, ha visto importanti donazioni di beni di prima necessità consegnati in diverse città e punti di raccolta nei territori più colpiti dall’alluvione.

VIDEO - La presentazione del concerto

Solidarietà per i territori alluvionati

Così come avvenuto nel 2012 per il terremoto che colpì le provincie di Modena e Ferrara, Radio Bruno ha aperto un conto corrente solidale in favore della Romagna e ha realizzato per l’occasione la maglietta “Romagna mia tin bota” che è possibile acquistare durante il concerto - così come avvenuto nelle precedenti serate del Tour - i cui proventi saranno devoluti interamente ai territori alluvionati. Prima dell’inizio del concerto di mercoledì verrà resa nota la cifra raccolta che andrà al raddoppio grazie alla donazione del marchio Yoga, partner dell’evento musicale. Nel backstage saranno ospitate 14 famiglie alluvionate che potranno assistere allo spettacolo da un punto ravvicinato.

Gli artisti sul palco

I cancelli si aprono alle 18, un po’ più tardi del previsto a causa delle elevate temperature, e a partire dalle 20 saliranno sul palco i protagonisti dell’estate musicale. Ci sarà Emma con il successo estivo “Mezzo Mondo” e in duetto con l'ex componente della Dark Polo Gang, Tony Effe con “Taxi sulla Luna”. E poi Paola e Chiara che si esibiranno con le hit del momento “Furore” e “Mare Caos" e con la nuova canzone, “Lambada”, in collaborazione con i Boomdabash. Elettra Lamborghini torna a Yoga Radio Bruno Estate, nuova giudice di Italia’s Got Talent, con “Mani in alto”.

Diodato, vincitore del festival di Sanremo 2020, si esibirà con il nuovo singolo "Occhiali da sole" e con i classici "Fai rumore" al pianoforte e "Che vita meravigliosa", mentre la cantautrice siciliana Levante proporrà "Tikibombom", "Vivo", "Canzone d'estate" e "Un pezzo di me". C’è attesa anche per i beniamini dei più giovani: Ariete, Shade, LDA (figlio di Gigi D’Alessio), Federica Carta, Sethu, Benji e Finley. Per concludere, la giovane rivelazione dell'estate, Angelina Mango, figlia di Pino Mango e della solista Laura Valente, che ha scalato le classifiche di stream e di vendita con “Ci Pensiamo Domani”.

A presentare la serata - a ingresso gratuito - saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. La serata sarà trasmessa in diretta su Radio Bruno Tv, canale 73 del digitale terrestre, e sulla app di Radio Bruno, e andrà in onda, grazie all’accordo con Mediaset, su La5 nel mese di agosto.

“Siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana e quest’anno dopo tanto tempo torniamo finalmente a Forlì - dice Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno -. C’è tanta emozione e voglia di regalare ai nostri ascoltatori di tutta la Romagna uno spettacolo da ricordare. Spettacolo che è ulteriormente cresciuto sia sul versante dei contenuti, sia su quello scenografico, sia per il numero degli artisti ospitati. Ringrazio il Comune di Forlì per il patrocinio e per l’ospitalità e ringrazio il marchio Yoga per la sua presenza”.

“Siamo doppiamente felici di questo evento perché da alcuni anni siamo partner di Radio Bruno - dice Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Casa dei Risparmi di Forlì, in veste di presidente di presidente di Conserve Italia per il marchio Yoga -. Abbiamo scelto Yoga perché è il marchio che più parla ai giovani e al mondo sportivo. Questo evento è importante perché contribuisce con risorse significative alla ripresa dopo l’alluvione e a mantenere accesi riflettori sui tanti problemi che ancora affliggono imprese e famiglie”. Per l’occasione è stato realizzato il succo di frutta Yoga Romagna Limited Edition, destinato solo per l'estate ai bar romagnoli, che sarà presentato al concerto di mercoledì: un succo al gusto pesca nettarina realizzato con la frutta conferita dai soci produttori romagnoli di Conserve Italia.

“C’è tantissimo fermento e siamo orgogliosi di aver riportato dopo tanti anni questo show di grande qualità in piazza Saffi - dice l’assessora al Turismo, Andrea Cintorino -, abbiamo avuto importanti riscontri anche da parte delle strutture ricettive perché molte persone verranno da fuori Forlì. Sara uno spettacolo prestigioso coniugato alla solidarietà, un segnale importante di ripartenza”.

"L’entusiasmo ci sta pervadendo, come quello della mia nipotina che aspetta con ansia la serata per avere gli autografi degli artisti e credo che rappresenti lo spirito dell'evento - dice il sindaco Gian Luca Zattini -. Tanto divertimento, tanta solidarietà e tanto coinvolgimento: per un sindaco non c’è niente di meglio che essere qui a ringraziare i tanti amici della Romagna”.