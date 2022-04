Radio Maria trasmette dal carcere di Forlì per la Domenica delle Palme

Ritorna la diretta di Radio Maria da via della Rocca. Domenica 10 aprile, alle 10.30, dopo 2 anni di sospensione determinata dal covid, il network cattolico più ascoltato al mondo trasmetterà “live” dal carcere di Forlì sulle canoniche frequenze 103.600 e 106.500 in Fm (Provincia di Forlì-Cesena). Presente in 74 nazioni nei cinque continenti, attraverso 85 emittenti che diffondono l’audio in 50 lingue, Radio Maria si collegherà per il ventitreesimo anno dalla Casa Circondariale forlivese per la “Santa Messa delle Palme”.

La diretta consentirà alla popolazione carceraria, composta da circa 150 persone (fra cui una ventina di donne), di riunirsi eccezionalmente in un’unica assemblea e di “evadere” per un’ora dalle restrizioni della prigione. La celebrazione eucaristica, rievocazione dell’ingresso festante di Gesù Cristo a Gerusalemme e avvio formale della Settimana Santa, sarà presieduta dal cappellano del penitenziario don Enzo Zannoni. Alcuni detenuti leggeranno la “Passione di Nostro Signore Gesù Cristo”, mentre una carcerata divulgherà l’augurio pasquale che le monache Clarisse di San Biagio hanno voluto inviare agli ospiti della Casa Circondariale. Il collegamento sarà condotto dal cesenate Daniele Siroli, responsabile di Radio Maria per la Romagna e pioniere dei pellegrinaggi al santuario mariano di Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina.

Durante la messa, i detenuti presenti riceveranno il tradizionale rametto d’ulivo in segno di riappacificazione con la società civile. Grazie all’impegno di alcuni volontari, detenuti e agenti di custodia del penitenziario riceveranno, rigorosamente tagliate a spicchi, pizze per il pranzo offerte da 10 ristoranti forlivesi: Da Gusto, Del Corso, Le Fofò, L’Aquilone, Le Macine, Le Querce, Il Fienile, Los Locos, Lo Spizzico e Peter Pan. Andando incontro ai carcerati di religione islamica, alcuni pizzaioli hanno acconsentito di escludere dai loro prodotti la carne di maiale. Non potranno, infine, mancare le tradizionali colombe pasquali donate dai dipendenti di un istituto bancario forlivese. La stessa Radio Maria, La stessa Radio Maria, fondata il 12 gennaio 1987 rilevando un’emittente parrocchiale del Comune di Erba, in provincia di Como, donerà radio transistor, corone del Santo Rosario e libri di preghiere a tutti i residenti della Casa Circondariale.