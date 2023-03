E' stato al timone della "Amerigo Vespucci": la radio degli studenti chiude il ciclo di incontri con un ospite speciale

Dopo aver superato le 10.000 visualizzazioni con l’intervista al professor Alessandro Barbero, volge al termine la seconda fortunata stagione di Radio Palmezzano Today, la web radio gestita dagli studenti della scuola media “Marco Palmezzano" di Forlì. L’ultima puntata vedrà protagonista un forlivese diventato famoso in tutto il mondo: Gianfranco Bacchi, 122esimo comandante della Nave scuola della Marina Militare Italiana “Amerigo Vespucci”.

La sua esperienza è raccontata nella pubblicazione "Il punto più alto. Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci", un diario intimo e sincero dei primi 33 anni da ufficiale di Marina del comandante. Attualmente si occupa di formazione: insegna strategia marittima presso il master in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale in collaborazione con Università Ca’ Foscari. Come ricorda la dirigente scolastica Annalisa Fiorini, "tutte le puntate rimangono visibili sul canale youtube dedicato e Radio Palmezzano Today tornerà puntuale dal prossimo anno scolastico con tanti ospiti, intervistati dai veri protagonisti della radio: le ragazze e i ragazzi della scuola".

L’appuntamento in diretta con il comandante Bacchi è per martedì 4 aprile alle 16 sul canale youtube di Radio Palmezzano Today. Il pubblico da casa potrà porgli domande utilizzando la chat durante la puntata. Il link diretto: https://www.youtube.com/live/7gPJ30rbdKo

Per qualsiasi informazione ulteriore, consultare il sito dell’istituto: www.ic2forli.it