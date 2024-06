Raduno ecologico a due e quattro ruote: una colonna di auto e moto elettriche da Forlì alla Diga di Ridracoli

Da Forlì, zona Punta di Ferro, alla Diga di Ridracoli in auto o moto elettriche per un evento unico all'insegna dell'ecologia e uno dei raduni più grandi della zona. L'appuntamento è per la mattina di domenica 30 giugno. A muoversi sarà una colonna di moto e auto elettriche che dopo 50 chilometri approderà alla diga di Ridracoli dove ci sarà un permesso speciale per poter parcheggiare proprio sul coronamento, da cui c'è una vista unica.

A seguire, a soli 2 chilometri di distanza, il giro proseguirà a Idro, l'Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, dove una guida spiegherà gli aspetti tecnologici, paesaggistici e naturalistici della diga. Auto e moto si rimetteranno in strada e dopo circa 30 chilometri si raggiungerà la Valle del Bidente, sulle colline forlivesi e nello specifico si raggiungeranno i Poderi dal Nespoli che affondano le loro radici in quattro generazioni di vignaioli romagnoli ed è caratterizzata da un paesaggio unico.

All'interno dei poderi si pranzerà a Borgo dei Guidi dove si potranno assaggiare i vini dei Poderi dal Nespoli e prelibatezze regionali. L'evento è organizzato da Daniele Sperti. Per iscriversi https://greenenergy.green/eco-energy-tour2024/ o telefonare a 3920575545.