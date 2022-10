Un'auto che ha fatto la storia dell'Italia: le mitiche "500" si prendono la scena

Domenica mattina si è svolto il 20esimo “Raduno Fiat 500 e auto storiche di ogni tempo Città di Meldola" promosso dal gruppo “Amici della Fiat 500 di Meldola”, dall'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" e dal Comune di Meldola. L’evento, diventato da anni un appuntamento fisso per gli appassionati della Fiat 500 e di altre auto storiche, ha visto la straordinaria partecipazione di 112 equipaggi che dopo il ritrovo e l’iscrizione, avvenuta nell’area della Drudi, sono partiti per il tradizionale giro di Meldola.

La carovana ha viaggiato lungo il centro storico prima di salire sulle colline passando per Teodorano, Monte Vescovo e Castelnuovo fino alla sosta per il pranzo conviviale. Tantissime le Fiat 500 presenti testimoniando, ancora una volta, l’intramontabile amore per questa piccola automobile che ha fatto la storia del nostro paese. Leggendarie anche le altre auto storiche, di diverse epoche e modelli, che hanno partecipato a questo raduno rendendolo ancora più bello. Numerosi i cittadini, le famiglie, gli appassionati intervenuti per l'occasione.

Il sindaco Roberto Cavallucci ha rivolto "un immenso ringraziamento al gruppo “Amici della Fiat 500 di Meldola”, al Consiglio di Amministrazione della Drudi, ai volontari della Protezione Civile di Meldola, agli sponsor ed a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa bellissima iniziativa".