Raffaella Angelini "Cooperatrice dell’anno": "La sanità è ancora solida e forte"

" Se stiamo uscendo da questa tragedia, in particolare in questa regione, è perché la sanità è ancora solida e forte". Lo ha detto Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl Romagna, premiata durante l'assemblea di Federcoop Romagna come "Cooperatrice dell'anno" per “la professionalità, la forza e l’impegno con cui, durante la pandemia da Covid-19, ha sostenuto le comunità romagnole". Ad Angelini, Cavaliere della Repubblica che ha ricevuto la Medaglia all'Ordine al Merito della Repubblica lo scorso 2 giugno, i cooperatori hanno donato la “Candida Rosa” del Paradiso Dantesco, un mosaico creato dall’artista ravennate Annafietta raffigurante il fiore presente nel paradiso dantesco, simbolo di lealtà e impegno disinteressati.

"È una grande gioia – ha dichiarato Raffaella Angelini – ricevere questo premio che riconosce il grande sforzo di tutta la sanità e il lavoro di tanti. Ci siamo trovati in una situazione difficilissima e senza il manuale d’istruzioni, con una sanità pubblica a cui, per molti anni, è stato chiesto solo di ridurre i costi. Se stiamo uscendo da questa tragedia, in particolare in questa regione, è perché la sanità è ancora solida e forte. Dobbiamo essere consapevoli che occorre fare tesoro delle lezioni della pandemia: basta poco per mettere in crisi le nostre certezze anche nella parte più ricca del mondo. La campagna vaccinale sta ora procedendo spedita e qui in Romagna abbiamo mostrato grande capacità di resilienza. C’è ancora un ultimo miglio da compiere: dobbiamo muoverci e osservare le regole ma ci riusciremo".