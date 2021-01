La Romagna sferzata dal Garbino: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

La Romagna sferzata dal Garbino. Ad attivare i venti da quadranti sud-occidentali, che hanno contribuito a spingere le temperature su valori decisamente miti per il periodo, il transito di una perturbazione atlantica per la quale la Protezione Civile aveva diramato un'allerta meteo. A Forlì la raffica più intensa è stata di 63,72 chilometri orari. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una quindicina di interventi in tutta la provincia per la messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti.

Dopo una temporanea tregua, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche: si annuncia una domenica perturbata, con precipitazion che assumeranno carattere nevoso oltre gli 800 metri. Maltempo che continuerà anche nella prima parte di lunedì, con nevicate a quote collinari. Successivamente giungeranno correnti settentrionali con ampi rasserenamenti e diminuzione delle temperature; i valori minimi in pianura si porteranno sui -3 gradi mentre le massime si assesteranno sui 6/7 gradi.

Foto di repertorio