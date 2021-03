Raffiche intense, il vento non dà tregua. E causa un incendio in una serra ai Romiti

In Campigna la più intensa è stata di 97.6 chilometri orari, mentre la stazione meteo installata in zona aeroporto ha registrato una raffica di 66 chilometri

Il vento, che sta sferzando da diverse ore sulla Romagna, concederà una tregua solo a partire da lunedì. La Protezione Civile ha diramato per le prossime ore un'altra allerta meteo, "arancione" sulla dorsale e "gialla" sul resto del territorio, prevedendo raffiche fino anche superiori a 88 chilometri orari sui rilievi. In Campigna la più intensa è stata di 97.6 chilometri orari, mentre la stazione meteo installata in zona aeroporto ha registrato una raffica di 66 chilometri.

Il vento sta impegnando i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena in una serie d'interventi, almeno otto nella mattinata di domenica tra alberi e pali pericolanti. Alle 5.30 il personale del 115 è intervenuto con due squadre in via Firenze ai Romiti per un incendio in una serra. Ad incendiarsi una sere di cataste di legno, rovesciate dalla forte ventilazione.

Foto di Francesca da social