Un male incurabile l'ha portata via a soli 27 anni. "Una goccia di pioggia sarà una tua carezza"

Un grave lutto ha colpito la comunità di Civitella. Un male incurabile si è portato via per sempre Agnia Rostas, 27 anni. A darne notizia, con un annuncio pubblicato su Facebook che in poche ore ha raccolto oltre 200 messaggi di condoglianze, il sindaco Claudio Milandri. "A nome dell’Amministrazione Comunale di Civitella e della cittadinanza tutta ci stringiamo attorno a suo marito Marcin e al suo dolore per manifestargli tutta la nostra vicinanza". Per ricordare Agnia l’amministrazione di Civitella ha accesso martedì sera un cero sul balcone del municipio.

Il marito ha espresso un pensiero sulla propria pagina Facebook: "E a volte immagino che una goccia di pioggia posata sul mio viso sarà una tua dolce carezza. Mi mancherai tantissimo, carissima moglie. La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità. Forse sarai sparita dalla mia vista, ma non scomparirai mai dal mio cuore. Buon viaggio amore mio. Ti ricorderò per sempre".

Nella foto pubblicata su Facebook dal sindaco Milandri Agnia Rostas col marito