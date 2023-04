Non si presentano a scuola, scomparse due compagne di classe di Forlimpopoli: attivate le ricerche

Due minorenni di Forlimpopoli scomparse da lunedì. Si tratta di Desirè De Falco e Mariem Hakimi, la prima di 14 anni e la seconda di 13 anni. Desirè, come riportato da "Chi l'ha visto?", è uscita di casa alle 7 per raggiungere la sua scuola, nella città artusiana. "Ma poco dopo la mamma è stata avvertita da una compagna di scuola che Desiré le aveva consegnato il telefono comunicando di non voler entrare a scuola, per poi andarsene via. Desiré ha cancellato tutti i suoi profili social e ha resettato il telefono". Alta 164 centimetri, occhi e capelli castani, con un occhio sinistro leggermente pigro, al momento della scomparsa indossava una felpa nera con zip, uno smanicato, pantaloni neri a zampa, scarpe Nike Tn nere, uno zaino viola, una sacca blu.

Mariam era stata accompagnata a scuola da un parente, "ma poco dopo la mamma è stata avvertita da un professore che sua figlia a scuola non era mai entrata. Mariam ha lasciato il suo cellulare a casa e non è quindi raggiungibile", spiega "Chi l'ha visto?". Alta 168 centimetri, occhi e capelli castani, indossava una felpa grigia (probabilmente ne ha indossata una blu in un secondo momento), pantaloni della tuta bianchi, scarpe bianche Nike e uno zaino nero. Secondo fonti investigative, Desirè e Mariem, che frequentano la stessa classe delle medie, starebbero insieme. I genitori hanno denunciato la scomparsa. E' stato attivato il protocollo ricerca persone della Prefettura di Forlì-Cesena.

