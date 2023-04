Adolescenti scomparse, la paura è alle spalle: trovate a Forlì dopo una fuga di 48 ore

Un lungo sospiro di sollievo. La paura è definitivamente alle spalle. Sono state rintracciate nella prima mattinata di mercoledì le tre ragazzine di 13, 14 e 15 anni che avevano fatto perdere le loro tracce lunedì, non presentandosi a scuola. Due di loro avevano anche cancellato i profili social. Subito dopo la denuncia dei genitori la Prefettura di Forlì-Cesena aveva attivato il protocollo di ricerca.

Il loro allontanamento ha mobilitato la comunità social di tutta Italia, condividendo tra social e chat immagini delle scomparse per contribuire alle ricerche. Anche il sito web della trasmissione "Chi l'ha visto?" aveva pubblicato le foto di due delle tre adolescenti, compagne di scuola in una media. Già martedì pomeriggio le ragazze erano state rintracciate telefonicamente da alcuni amici nel Bolognese, allontanando così timori peggiori. Mercoledì mattina la buona notizia: individuate in buone condizioni di salute a Forlì.

Le principali notizie

Il dramma: muore a 31 per un colpo di fucile

Sciagura stradale: perde la vita una donna in uno schianto contro un albero

Incendio al casello autostradale