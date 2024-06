Tredicenne scomparsa, ecco il lieto fine: trovata in Sicilia in buone condizioni di salute

Ha un lieto fine la vicenda della tredicenne che si era allontanata da Forlì giovedì scorso. La giovane è stata ritrovata nella prima serata di lunedì in Sicilia, dove si era recata da un'amica. La buona notizia è arrivata alla madre direttamente dalla Polizia di Stato. Martedì la raggiungerà per poterla riabbracciare. "Era un po' provata, ma è stata trovata in buone condizioni di salute", rassicura la madre. La studentessa aveva fatto perdere le proprie tracce da giovedì.

Era uscita di casa per recarsi a scuola, ma in classe non è mai entrata. Preoccupata la madre ha sporto denuncia presso gli uffici della questura di Corso Garibaldi, attivando le ricerche delle forze dell'ordine. Si è anche mobilitata affiggendo volantini con tanto di foto anche nella vicina Cesena, confidando contemporaneamente anche nell'aiuto dei social. Lunedì il lieto fine, con il ritrovamento in Sicilia. Lo spavento è alle spalle.