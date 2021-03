Ragazzino soccorso in un'area dismessa di Castrocaro, indagini dei carabinieri

Mistero sul ricovero di un ragazzino di appena 14 anni soccorso dall'elicottero del 118, che è atterrato nel cuore di Castrocaro nel pomeriggio di mercoledì. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Castrocaro per le indagini, dato che dalle prime chiamate di soccorso da parte di alcuni coetanei, che erano presenti in gruppo col ferito, si parlava di un ferimento con un colpo inferto per gioco alla testa del giovane.

I militari hanno lavorato per ore per vederci chiaro nell'episodio, avvenuto intorno alle 17 nell'area dell'ex campeggio di Castrocaro, una zona dismessa in riva al fiume Montone, spesso frequentata dai giovanissimi. Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale con un codice definito di media gravità. I sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza ed inizialmente è stata richiesto l'intervento dell'elimedica, poi rientrata operativa a Ravenna. I sintomi sono compatibili con un malore, ma sarà il referto medico definitivo a qualificare l'origine dell'accaduto e a escludere un eventuale trauma causato da terzi.