E' scomparso dal 7 giugno, Manuel ha fatto perdere le sue tracce. L'appello della madre in tv: "Aiutatemi"

"Aiutatemi a ritrovare Manuel". E' l'appello lanciato mercoledì sera, durante la tramissione in onda su Rai 3 "Chi l'ha visto?", dalla mamma di un ragazzo di 27 anni, di cui si sono perse le tracce il 7 giugno scorso. "La sera del 7 giugno, dopo una litigata abbastanza vivace in famiglia, Manuel si è allontanato di casa e non ha più fatto ritorno - è la testimonianza della madre -. E' uscito con due zaini, uno dei quali bianco con rifiniture nere. E' uscito con il suo Piaggio Energy 50, che ha un adesivo con scritto "Polini", e non è più rientrato a casa".

Alla madre ha inviato un messaggio con scritto "Starà via per un bel po'". Per la madre sembrano "messaggi robotizzati, come se ci fosse qualcuno che lo manovrasse". Quindi l'appello: "Chi lo ospita o l'ha ospitato chiede di farsi avanti, contattando la trasmissione", mentre al figlio l'invito a "chiamare a casa. Almeno una telefonata per tranquilizzarci un attimo e sentirti che stai bene. Quel che è successo è tutto rimediabile. Tutto deve tornare alla normalità. La famiglia è molto importante e ti aspettiamo". 27 anni, Manuel è di corporatura sterile. Alto 184 centimetri, ha occhi e capelli castani.

Segni particolari:tatuaggi tribali su entrambi i polsi ed altri sulle braccia raffiguranti uno squalo e una bambolina voodoo. Lo scooter è di colore bianco con pedane grigie. Ha con sé il telefono, i documenti e due zaini, uno bianco e nero e uno rosso. "La mia paura è che possa aver venduto scooter e telefonino, perchè è andato via senza soldi", i timori della madre.