Raid vandalico nella notte: residenti si svegliano con gli pneumatici delle auto bucati

Una decina di auto prese di mira. Serie di raid vandalici nella nottata tra sabato e domenica nella zona di via Dei Gerolimini e via Moscatelli a Forlì. La richiesta d'intervento alla Polizia è giunta intorno alle 9.30 di domenica mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale, che hanno accertato l'azione vandalica. Almeno dieci auto con gli pneumatici bucati. Sono in corso le indagini del caso.