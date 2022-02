Raid "no vax" in una scuola elementare. I genitori fanno muro davanti alla facciata imbrattata

Nuovo blitz vandalico dei "no vax" a Forlì. Ad esser presa di mira la scuola primaria "Pio Squadrani ai Romiti. Il muro d'ingresso è stato imbrattato con vernice rossa con il simbolo della doppia w in un cerchio e le scritte "Salvate i bambini" e "I vaccini uccidono. Il governo lo sa". I genitori dei piccoli hanno fatto muro davanti alla facciata imbrattata dopo che molti bimbi avevano chiesto cosa volessero dire quelle scritte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Forlì, per i rilievi di legge, verificando che gli altri istituti presenti in zona non fossero stati presi di mira dai vandali. Presente anche la dirigente scolastica Daniela Bandini. Subito si sono attivati i volontari del Comitato di quartiere per eliminare le scritte. Condanna unanime all'episodio. Nel frattempo continuano le indagini, anche attraverso le immagini di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

