Il simbolo del cerchio con la doppia 'v': raid vandalico con la vernice rossa al cimitero di Meldola

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di rimozione delle scritte che imbrattavano le mura del cimitero di Meldola con il simbolo del cerchio e la doppia 'v' rossi, che contraddistinguono i gruppi "no vax". Non è la prima volta che si verificano raid vandalici nel territorio Forlivese, come accaduto lo scorso mese in alcune scuole di Forlì. Scritte che inneggiano contro l'Agenda 30 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile e la tecnologia 5G (ovviamente, secondo la loro visione, tutte componenti di un grande complotto)

"Un’azione compiuta con della vernice rossa, nelle settimane scorse, da persone senza rispetto per il cimitero che è, per tutti noi, il luogo di riposo delle persone care che purtroppo ci hanno lasciato", commenta il sindaco Roberto Cavallucci. I lavori sono stati eseguiti da imprese specializzate in restauro monumentale previa autorizzazione della Soprintendenza. "L’Amministrazione Comunale continuerà ad avere cura del patrimonio pubblico che è un bene di tutti", assicura il primo cittadino.