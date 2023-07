"Ribellarsi è un dovere". Raid vandalico a Predappio da parte del movimento no vax "ViVi". In particolare è stato imbrattato il muro esterno del cimitero di San Cassiano a Predappio. I messaggi sono stati vergati con della vernice rossa e con il simbolo del movimento anti vaccini, che si firma con la "W" all'interno di un cerchio. "Gli atti vandalici oltre ad arrecare un danno materiale, denotano solo la pochezza dei responsabili con atti e scritte deliranti - attaccano dal gruppo consiliare di "Generazione in Comune" -. Un atto vandalico che denota disprezzo per l’intera comunità e mancanza di rispetto per il luogo dove riposano i nostri cari. Speriamo sia fatta luce al più presto su quanto avvenuto".