‘Rail Smart Pass’, un unico biglietto per "girare" la Romagna viaggiando senza limiti su bus e treni regionali

Un pass unico per viaggiare senza limiti con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna. Torna Rail Smart Pass, il titolo di viaggio pensato soprattutto per i turisti e i pendolari occasionali, che punta a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e suggerire nuovi percorsi di scoperta del territorio. Rail Smart Pass offre 3 o 7 giorni di viaggi illimitati sull’intera rete bus di Start Romagna - compreso il Metromare - e sui treni regionali di Trenitalia Tper lungo le tratte Cattolica – Rimini – Ravenna, Rimini – Faenza – Castel Bolognese, Castel Bolognese – Lugo – Ravenna e Faenza – Russi – Ravenna.

Il servizio integrato, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, è il frutto dell’accordo fra Trenitalia Tper e Start Romagna.

“Grazie alla collaborazione di Trenitalia Tper e Smart Romagna- spiega l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini- mettiamo in campo un altro servizio integrato pratico e conveniente per i cittadini e i turisti che si spostano in Romagna. Se da una parte Rail Smart Pass rappresenta quindi una valida alternativa ai mezzi privati, dall’altra è anche un altro importante passo avanti nel segno della mobilità sostenibile, che va ad aggiungersi alle tante azioni previste dalla strategia della Regione verso la transizione ecologica”.

“Trenitalia Tper sta realizzando un modello di servizio che abbraccia le esigenze del pendolarismo e quelle del turismo leisure, per accompagnare la ripresa in piena sicurezza – spiega l’amministratore delegato di Trenitalia Tper, Alessandro Tullio-. Nuovi treni, capillarità del servizio, digitalizzazione e intermodalità sono alla base della nostra offerta commerciale. Accordi come quello con Start Romagna sono molto importanti, perché rendono ancora più attrattivo l’utilizzo del treno e il trasporto pubblico nel suo complesso.

“Rail Smart Pass è un esempio concreto di come sia possibile incentivare una mobilità sostenibile attraverso servizi intermodali che mettono al centro le esigenze dei viaggiatori- commenta il presidente di Start Romagna, Roberto Sacchetti -. Ben vengano iniziative come questa che ci vede al fianco di partner importanti come Regione e Trenitalia Tper”.

Dove si acquista Rail Smart Pass

Presso i Punto Bus Start Romagna in formato card contacless, attivabile con la con la prima convalida in stazione o a bordo bus tramite App myCicero in formato pass digitale, con attivazione automatica il primo giorno di validità del periodo prescelto. Il costo del biglietto è di 25 euro per 3 giorni, 50 euro per 7 giorni.