Rami pericolanti sui cavi dell'alta tensione: chiusa una strada in attesa dei lavori Enel

Enel dovrà intervenire scollegando la rete elettrica per alcune ore per permettere il ripristino

La Polizia Locale di Forlì e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bianco da Durazzo tra il civico 50 e 52 effettuando la chiusura della strada per rami pericolanti sui cavi dell'alta tensione. L'intervento è avvenuto lunedì pomeriggio. Enel dovrà intervenire scollegando la rete elettrica per alcune ore per permettere il ripristino. È stata effettuata la chiusura totale del tratto di strada fino al ripristino sicuro dei luoghi.