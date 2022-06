Ramous Fabj a Salotto blu: "Ecco la meravigliosa storia di mio padre e quella della Editrice Cappelli"

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda stasera alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre, Michele Ramous Fabj, ripercorrerà, presentando la suggestiva mostra allestita a Palazzo d'Accursio a Bologna, aperta fino al 23 Settembre 2022, la figura di suo padre Mario, poeta, critico d'arte e direttore editoriale della "Cappelli". Sorta a Rocca San Casciano e operante per decenni nel piccolo borgo sulla collina forlivese, la casa editrice divenne, nel secondo dopoguerra, un autentico fenomeno all'interno del comparto editoriale italiano. Sotto la direzione di Ramous Faby, l'azienda trasferì alcuni propri uffici in centro a Bologna e spiccò il volo, grazie a produzioni di grande pregio. Nel corso della trasmissione saranno proposte immagini della mostra, oltre alle testimonianze del protagonista della puntata.