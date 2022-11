Assalto in cento secondi e minacce con le forbici: preso in meno di un mese il bandito della farmacia

Preso l'autore dell'assalto alla farmacia "Barboni" di via Bertini, avvenuto il 4 ottobre scorso e che aveva fruttato al malvivente 530 euro. Si tratta di un trentenne siculo, ma domiciliato a Forlì, arrestato dalla Polizia di Stato durante il ponte di Ognissanti in esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere. L'ora del colpo era scattato intorno alle 12.20: il malvivente aveva fatto irruzione al banco dei farmaci col volto parzialmente travisato dal cappuccio di una felpa e da occhiali da sole, minacciando le due dipendenti con un paio di forbici per poi prendere dal registratore di cassa 530 euro.

Il tutto si è consumato in 100 secondi. L’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile ha consentito di recuperare la bici utilizzata per la fuga e la felpa indossata dall’autore del reato, nonché di ricostruire i suoi spostamenti successivi all’azione che ha permesso l’identificazione, anche attraverso l’analisi comparativa delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza con le foto segnaletiche degli archivi di polizia, riscontrando tra l’altro gli stessi tatuaggi presenti in alcune parti del corpo. Il rapinatore è stato associato al carcere di Forlì.

Le immagini riprese dalle telecamere