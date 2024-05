Automobilista rapinato da tre individui che filmano il colpo e lo postano sui social: banda in manette

I carabinieri di Bologna hanno arrestato un 33enne e un 21enne nati a Forlì e un 20enne nato a Torino, tutti e tre disoccupati, in esecuzione di un'ordinanza cautelare. La rapina a loro contestata risale alla sera del 5 novembre 2023, nella zona di via Giuseppe Massarenti, a Bologna. U'automobilista era in compagnia dei figli minorenni seduti sui sedili posteriori quando è stato raggiunto a piedi da due uomini, uno dal lato del guidatore e l'altro dal lato del passeggero, che lo hanno aggredito.

Uno dei due ha colpito l'automobilista sulla testa con un oggetto contundente, lasciandogli una profonda ferita, prima di trafugare la collanina d'oro che aveva al collo e uno zaino con dentro 1900 euro. Durante l'attacco, tuttavia, l'automobilista si era accorto che c'era una terza persona nelle vicinanze che filmava tutto. L'uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 118, medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni per una ferita alla fronte suturata con tre punti.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Secondo quanto ricostruito la vittima avrebbe conosciuto i suoi aggressori. Ricordandosi del video, è riuscito a trovarlo sui social network e a segnalarlo ai carabinieri. Uno dei banditi, in aggiunta, avrebbe anche perso un cellulare sul luogo della rapina. I Carabinieri hanno quindi analizzato le immagini, studiato i tabulati telefonici e individuato i presunti responsabili dell'anomala rapina e li ha portati in carcere.