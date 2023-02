Rapina e pestaggio nel negozio in galleria: malvivente tradito dallo sfregio al volto, portato in carcere

Tradito dallo sfregio che aveva sul volto: un segno che lo ha reso riconoscibile e ha permesso il suo arresto per rapina. La Squadra Mobile della Questura è arrivata ad un primo punto fermo nella vicenda della rapina che si è verificata un sabato sera, lo scorso 28 gennaio, all'interno di Galleria Saffi, un punto del centro storico sotto la massima attenzione delle forze dell'ordine per via della frequentazione di malviventi e ubriachi in due esercizi commerciali, un bar e un alimentari etnico. Molte le proteste dei residenti per il degrado che si è formato nell'area.

La polizia ha ricostruito i fatti di quanto accaduto intorno alle 19-19,30 di quella sera, quando cinque cittadini magrebini dai 20 ai 35 anni, di cui alcuni in evidente stato di alterazione alcolica, sono entrati nel minimarket etnico, prelevavano cibi e bevande alcoliche senza intenzione di pagarle. Il gestore del locale si era accorto del tentativo di furto e, messosi in mezzo alla porta, sbarrò la via di fuga alla banda, chiedendo loro di pagare la merce sottratta o di restituirla.

L'uomo, però, finì aggredito: per tutta risposta i cinque giovani iniziarono a strattonarlo, trascinandolo fuori dal locale. Una volta fuori dall’esercizio commerciale i cinque individui hanno percosso violentemente con pugni e calci il gestore del negozio, sferrando anche un colpo con una bottiglia al volto, e poi botte a mani, gambe e addome.

Uno dei clienti ha anche tentato di soccorrere la vittima ma è stato sovrastato dagli aggressori che lo picchiato, rubandogli anche il giubbotto con all’interno il cellulare. Sul posto si era portata una volante della Polizia e un’ambulanza per dare le prime cure mediche al gestore del market che è stato accompagnato all'ospedale, da dove poi è uscito con una prognosi di 3 giorni.

Attraverso le indicazioni dei testimoni e della vittima è stata riferita la presenza tra i malviventi di uno contrassegnato da una cicatrice indelebile sulla guancia sinistra e che si era reso protagonista nello steso negozio di un furto di bevande alcooliche alcuni giorni prima. La visione dei filmati delle telecamere posizionate nelle adiacenze del locale, assieme al lavoro degli investigatori della Squadra Mobile, ha permesso infine di individuare uno degli autori, proprio lo 'scarface', l’uomo contraddistinto dalla cicatrice sulla guancia.

Il soggetto, individuato nei pressi della stazione ferroviaria ed in evidente stato di ebbrezza alcolica è stato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. proprio per i gravi indizi di colpevolezza e per il concreto rischio di fuga. Peraltro l’uomo è conosciuto negli archivi di polizia per rapine ed aggressioni commesse in varie parti del territorio nazionale. Portato in cella, il Gip del Tribunale di Forlì, nel convalidare la misura, ha applicato la custodia cautelare in carcere, notando nelle azioni criminali svolte “spregiudicatezza e assenza di oltre freno inibitore”. L’uomo è stato condotto nel carcere cittadino e dovrà rispondere del reato di rapina pluriaggravata in concorso. Le indagini, intanto, procedono.