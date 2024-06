Rapina surreale al mercatone: manda il titolare all'ospedale e poi va a denunciare di essere stato picchiato

Una rapina dai contorni surreali quella che si è verificata domenica intorno all'ora di pranzo in un mercatone cinese. Il tutto ha avuto inizio quando un giovane, di origine nordafricana, è stato sorpreso alle casse con merce rubata. Il giovane, secondo quanto emerso, era già tenuto sotto controllo dagli addetti del Mercatone Abc di via Vespucci in quanto già ritenuto un cliente sospettato di altri furti nei giorni precedenti. In questo caso il giovane straniero avrebbe rubato degli indumenti sportivi.

Quando alla cassa gli è stato chiesto della merce sospetta che aveva con sé, l'individuo non ha avuto remore a spintonare con violenza uno dei titolari cinesi per guadagnarsi la fuga. Tuttavia, è stato inseguito dallo stesso addetto e ne è nata una colluttazione fuori dal locale, con il titolare del negozio finito malmenato. Inizialmente si temeva che non fossero solo lievi ferite, dal momento che è stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 con un codice di media gravità e il cinese avrebbe perso anche coscienza. Il tutto sotto gli occhi atterriti di diversi clienti che hanno assistito alla scena.

Per fortuna, però, il negoziante si è ripreso ed è stato portato all'ospedale Morgagni-Pierantoni, da cui è uscito con una prognosi di 7 giorni. Tuttavia, la rapina ha avuto un “secondo tempo” alquanto surreale quando lo stesso rapinatore, poco dopo, si è ripresentato al Mercatone Abc per recuperare degli effetti personali (il telefono) perso nella prima colluttazione. Non pago di quanto fatto precedentemente, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto con le sue pattuglie, lo stesso soggetto ha iniziato a scagliare una bicicletta contro la vetrata del negozio.

Da qui ne è nata una seconda aggressione, questa volta a venire alle mani sono stati lo stesso nordafricano e un cliente straniero, intervenuto in difesa del negoziante. Nel parapiglia, questa volta ad aver avuto la peggio è stato però il presunto rapinatore, colpito al volto con un pugno. Aggressione che il nordafricano da via Vespucci è andato direttamente al comando dei carabinieri a denunciare, proprio mentre era in corso il sopralluogo della Polizia sul luogo della rapina. Questo ha permesso di identificarlo compiutamente poco dopo il fatto. Non essendoci più la flagranza si è proceduti a una denuncia a piede libero per rapina a carico del nordafricano.