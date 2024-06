Ancora crimine in corso Mazzini: operatore della raccolta dei rifiuti rapinato e malmenato mentre svuota i cestini

Ancora episodi di criminalità nell'area di corso Mazzini più prossima a piazza Saffi. Nonostante la presenza del comando provinciale dei carabinieri lungo la strada, a poche decine di metri dalla caserma continuano a verificarsi episodi di violenza, come la rissa e regolamento di conti a suon di catene, avvenuta in corrispondenza di Galleria Saffi lo scorso 17 giugno, ed ora una rapina ai danni di un operatore di Alea o di un'azienda in appalto.

E' quanto capitato giovedì sera, intorno alle 22.45 in via Bonoli, all'altezza dell'uscita posteriore di Galleria Mazzini. E' qui che transitava un mezzo di Alea addetto alla raccolta dei rifiuti. Mentre l'operatore era intento a svuotare i cestini nel cassone posteriore, un soggetto – appartenente ad un gruppo piuttosto numeroso di presenti – si è intrufolato, dal finestrino aperto, nella cabina di guida e ha preso il telefono dello stesso operatore, il tutto sotto gli occhi dello stesso derubato.

Ne è nato un parapiglia. L'addetto della raccolta porta a porta dei rifiuti, infatti, ha rincorso il malvivente per riprendersi il maltolto, ma a quel punto è stato aggredito dal gruppo, altre tre persone, che gli avrebbero sferrato una bottiglia in testa. Il lavoratore a quel punto ha dovuto anche far ricorso alle cure del pronto soccorso. Immediatamente sono scattate le indagini della Polizia, che con l'ausilio delle telecamere procedono alle indagini.

Se da una parte la presenza delle forze dell'ordine è assidua (la rissa di due settimane fa di fatto è stata interrotta dal transito della volante della questura) e l'attività di indagine efficace (ci sono già diverse denunce), con provvedimenti preventivi come la chiusura di locali mal frequentati, continuano però a moltiplicarsi gli episodi di crimine, con la forte preoccupazione di negozianti e residenti. Pronta anche la reazione dei residenti che contrastano il degrado con iniziative di socialità e rivitalizzazione, una di queste era avvenuta appena il giorno prima proprio in Galleria Mazzini. Il corso ha avuto anche nell'ultimo mese grossi problemi con gli eventi estremi meteo, che hanno prodotto allagamenti che sono entrati nei negozi e nei locali a piano terra.